"Fiumaretta: un Inverno ricco di Attività per Grandi e Bambini"

Non soltanto mare. La frazione di Fiumaretta terminata la stagione balneare si prepara a ravvivare il periodo autunnale e invernale organizzando incontri e laboratori. Oggi pomeriggio, la Cooperativa di Comunità Terre del Magra insieme all’associazione culturale "Vivere Fiumaretta" presentano le iniziative dedicate ai grandi e bambini nell’incontro alle 15 al ristorante dello stabilimento balneare Venezia. I bambini avranno la possibilità di seguire corsi di piccola pasticceria e di teatro mentre per gli adulti sono allo studio laboratori di ingegno creativo, dal cucito, pittura, bricolage, teatro e cucina durante tutta la stagione invernale aperti a tutti e non soltanto ai residenti. Nell’occasione verranno raccolte idee per gli addobbi natalizi e gli eventi da concordare con la collaborazione del Comun.