Fincantieri e Multiservice, lavoratori dotati di docce calde e spogliatoi

Finalmente i 40 lavoratori dell’azienda Multiservice che svolgono le pulizie all’interno del cantiere Muggiano di Fincantieri avranno a disposizione gli stipetti nello spogliatoio e docce calde. "Non è stato affatto facile e scontato ottenerli- dice Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia - un risultato importante per i diritti dei lavoratori che prima erano costretti a lavorare in condizioni difficili. Voglio ringraziare le categorie Fiom e Filcams, Roberto Vignali, Rls e Rsu Fincantieri, e Desmond Akpoka, delegato Filcams, per il loro contributo al raggiungimento dell’obiettivo. Grazie anche Fincantieri e Multiservice per la sensibilità dimostrata".