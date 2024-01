Finanziati i lavori per Fornola

Il ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha accolto la richiesta di finanziamento presentata in autunno dalla Regione e erogato 600 mila euro per la mitigazione del rischio idraulico a Fornola, a Vezzano Ligure. Il decreto, emesso dal Mase di concerto con il ministero per la protezione civile, destina anche 4,8 milioni a Imperia per il tratto focivo del Torrente Argentina. Il progetto che riguarda Fornola prevede la messa in sicurezza dell’alveo del canale tombinato, affluente del Cantarana, dove l’attuale struttura è insufficiente. Il progetto era stato inserito nelle richieste avanzate per l’annualità 2023 del Piano nazionale di mitigazione del dissesto idrogeologico. Si spera che sia un intervento risolutivo perché in caso di forti piogge l’area in questione è soggetta ad allagamenti con gravi disagi per chi ci abita.