Filiale bancaria del capoluogo. Concessa un’apertura in più per il pagamento delle pensioni

Serve un orario di apertura flessibile degli sportelli. Il Comune di Vezzano e banca Credit Agricole hanno avuto un incontro nella prima settimana di gennaio durante il quale, a fronte delle perplessità sollevate dai cittadini clienti sulla chiusura in alcuni giorni, perplessità raccolte ed esposte dal sindaco Massimo Bertoni, i funzionari della banca hanno promesso, appunto, elasticità. La filiale che si trova a Vezzano capoluogo, infatti, apre lo sportello al pubblico soltanto due mattine la settimana, il lunedì e il mercoledì, aperture che spesso non hanno coinciso neppure con il giorno di pagamento della pensione, lasciando molti anziani amareggiati nel momento in cui si sono ritrovati con la banca chiusa. Adesso, alla luce dell’esito dell’incontro, sarà possibile tirare un sospiro di sollievo almeno per il capitolo pensioni.

"Credit Agricole si è resa disponibile a un’apertura più flessibile rispetto quella consueta – spiega una nota del Comune –: verrà infatti garantita l’apertura del recapito anche ogni primo giorno lavorativo del mese, in occasione del pagamento delle pensioni". L’amministrazione comunale esprime "apprezzamento" per il fatto che la banca abbia "accolto il nostro invito dando conferma della volontà di proseguire con impegno accresciuto la presenza della filiale a Vezzano Capoluogo". Resta da capire se questa ’apertura’ sarà ritenuta sufficiente dai paesani che hanno sollevato il mugugno: Vezzano capoluogo non è un piccolo borgo ma conta più di duemila abitanti. E rivolgersi alla sede centrale dei Prati è disagevole: ci sono chilometri di distanza e non vi si può andare a piedi, bisogna prendere i mezzi, non tutti, ma solo quelli che transitano da Fornola.

Cristina Guala