Fiera delle nocciole Primo giorno di pienone tra brigidini e curiosità

Oltre 200 bancarelle per soddisfare tutte le esigenze, dei bambini ma anche dei loro genitori. Dal classico croccante al set di pentole e piatti per rinnovare la cucina e così pure stoffe, cuscini, giocattoli, abbigliamento, accessori etnici, monili e scarpe. E poi l’immancabile panino con la porchetta da consumare passeggiando oppure direttamente negli spazi a sedere allestiti all’esterno dei furgoni alimentari. Occasione d’oro anche per i commercianti cittadini che, al netto delle polemiche ormai abituali sull’oscuramento delle loro vetrine da parte dei tendoni degli ambulanti, potranno grazie all’evento che spalanca le porte alla primavera incrementare il gro di affari. Insomma incrociando le dita per un meteo che non sembrerebbe avere molto a cuore l’appuntamento domenicale la Fiera delle Nocciole attende oggi il gran botto dopo la buona partenza nella giornata di ieri. Difficile quantificare i visitatori che soprattutto oggi ma anche nella giornata di domani per i sarzanesi conosciuta come il "fierino" ma si parla di migliaia di persone in giro per il centro storico e l’immediato semicerchio cittadino.

Tanti visitatori a spasso dunque tra gli stands sistemati nei viali Vittorio Alfieri, Dante Alighieri, della Pace, piazza Martiri della Libertà e nelle vie Falcinello, Gori, Gramsci, Marconi, Bertoloni, Landinelli ma anche nelle piazze San Giorgio, Garibaldi, Cesare Battisti. Per gli amanti dei motori, da sgtrada e campagna, imperdibil il giro in piazza Matteotti per dare un’occhiata ai nuovi modelli. L’orario di vendita al pubblico della fiera sia oggi che domani è fissato dalle 8 alle 21. Le zone interessate alla fiera sono state chiuse al transito e sosta veicolare e in molte zone seguendo il protocollo di sicurezza sono state sistemate le barriere anti intrusione. La fiera è un momento di festa ma anche una occasione per i malintenzionati pronti a alleggerire i distratti di portafogli e borse e per raccogliere offerte per inesistenti associazioni. Per questo è scattato il piano di controllo da parte delle forze dell’ordine

m.m.