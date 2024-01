Fezzanese in casa del fanalino di coda

La Fezzanese vuol bissare il successo di sabato nel derby ligure con il Vado, oggi alle 14.30 in casa del fanalino di coda Borgosesia nella 25ª giornata del girone A di serie D. La terna arbitrale è guidata da Cipolloni di Foligno con assistenti Adragna di Milano ed Eva Puerto di Gallarate. Per la compagine del presidente Arnaldo Stradini è una gara decisiva in chiave salvezza essendo uno scontro diretto. I fezzanoti sono decimi e il vantaggio sulla zona play-out è solo 4 punti: per tenere le avversarie lontane dovranno cercare i tre punti come era successo nell’andata al ‘Luperi’ nella quale si erano imposti 2-0. Il tecnico Cristiano Rolla è consapevole dell’importanza dell’incontro: "Non sarà facile, loro vengono da una striscia di risultati negativi ma la prestazione è sempre stata fatta, sono una squadra viva. Per noi è un partita fondamentale, ci vorrà una Fezzanese tosta e determinata". La società per preparare al meglio la partita e vista la distanza ha deciso di partire ieri. Ai verdi dovrebbero mancare solo gli infortunati Cantatore e Scarlino.

Paolo Gaeta