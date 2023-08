Festival organistico nel borgo di Nicola

Il Festival Organistico Internazionale si chiude nel borgo di Nicola. La rassegna di armonie sacre, percorrendo le terre di Liguria, organizzata all’associazione culturale "Rapallo Musica" termina il suo percorso alla chiesa parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo nel paese di Nicola di Luni. Sabato sera alle 21.15 nell’occasione tornerà a risuonare nella navata della piccola chiesa il prezioso organo "Nicomede Agati" di recente ristrutturato. All’organo il maestro Giovannimaria Perrucci. Per agevolare la partecipazione al concerto ed evitare problemi di sosta la società organizzatrice ha messo a disposizione un pullman in partenza da Rapallo che prevede fermate anche in Provincia di Spezia. Info e orari del bus inviare una mail a [email protected] Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, di Regione Liguria e del Comune di Luni. L’ingresso è libero e gratuito.