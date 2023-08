Festival Nuove Terre Stasera va in scena ’MacBeth Banquet’

Divertente e paradossale lo Shakespeare culinario che Luca Radaelli presenta in ‘MacBeth Banquet’, di scena stasera, alle 21.30, alla Madonnina della Punta di Bonassola per il festival Nuove Terre. Uno spettacolo musicale, con la regia di Paola Manfredi e con sul palco anche il chitarrista Maurizio Aliffi, dove a raccontare la storia della famosa tragedia è un cuoco, intento a preparare piatti oscuri e macchinazioni crudeli. Un solo attore entra nei pensieri dei personaggi e ne interpreta gesti e azioni. Le azioni alludono alla preparazione del banchetto in cui apparirà il fantasma di Banquo. Saranno evocate ferine battaglie, uccisioni notturne, streghe, e il pubblico vedrà tutto quello che il bardo racconta. Un banchetto ‘casalingo’ per un assassinio perpetrato tutto in famiglia... La serata di chiuderà con un incontro tra pubblico e protagonisti.