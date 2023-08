Festival “I luoghi della musica“ Il Duo Gardel e Alinghieri protagonisti in piazza Castello

Dedicato a suggestive pagine del repertorio poetico e musicale sudamericano novecentesco l’appuntamento di stasera del XXIX Festival provinciale ‘I Luoghi della Musica’. Nel cortile interno del palazzo comunale di Bolano, in piazza Castello, alle 21.15, con ingresso libero, si terrà un imperdibile spettacolo di teatromusica intitolato ‘Tango Apasionado’, che vede protagonisti affermati artisti del nostro territorio: l’attore Roberto Alinghieri ed il Duo Gardel, composto da Gianluca Campi alla fisarmonica e Claudio Cozzani al pianoforte. Alinghieri, in veste di voce recitante, interpreterà testi di grandi autori sudamericani del ‘900 come Jorge Amado, Manuel Scorza, Jorge Luis Borges, talvolta in alternanza e altre in simbiosi a tanghi passionali e nostalgiche milonghe di Carlos Gardel ed Astor Piazzolla eseguiti dal Duo Gardel. Di Alinghieri ricordiamo che ha collaborato con alcuni tra i maggiori nomi del panorama artistico italiano e internazionale, da Roman Polanski ad Andrej Konchalovskij, a Luca Ronconi. E ancora Mariangela Melato, Franco Branciaroli e moltissimi altri. Nel biennio 202223, in teatro ha preso parte, con Tullio Solenghi al grande successo de ‘I maneggi per maritare una figlia’ di Gilberto Govi (nei teatri e anche su Rai 5), con cui sarà in tournée anche nel 2024, così come porterà ‘La ferocia’ di Nicola Lagioia. Il Duo Gardel, che ha al suo attivo centinaia di concerti per importanti associazioni e festival, si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica per l’originalità della formazione e del repertorio proposto e per le spiccate qualità espressive delle proprie interpretazioni. Lo spettacolo è organizzato dall’associazione musicale Il Pianoforte e si avvale inoltre del contributo del Comune di Bolano.

Marco Magi