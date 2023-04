Festival dell’arte e sostenibilità Esposizioni, swap market e talk Nel centro storico torna ArTerra

Cerchi un modo per fare spazio nel tuo armadio e liberarti di vecchi capi? Lo swap market è quello che fa per te. Scambio e condivisione, ma anche un modo per riflettere sull’impatto dell’industria tessile sull’ambiente. È questa la novità curiosa e accattivante che i ragazzi dell’associazione Punto Zero hanno pensato di portare in scena per la seconda edizione di ArTerra: il festival dedicato all’arte e alla sostenibilità che da questo pomeriggio e sino a lunedì darà modo a residenti e visitatori del centro storico sarzanese di respirare un clima all’insegna della sostenibilità in grado di connettere l’arte alla natura attraverso varie iniziative.

In programma esposizioni e installazioni dedicate alle arti visive e figurative, dei talk che come lo scorso anno si svolgeranno in piazza Calandrini e lo swap market. E se per poter partecipare allo swap market – il mercato che si terrà in piazza Martiri in cui, previa valutazione, è previsto lo scambio di indumenti che non si utilizzano più con quelli dello stesso valore portati per l’occasione da altre persone (quello che non verranno scambiati verranno dati in beneficienza) - bisognerà aspettare sabato pomeriggio e domenica mattina, il primo talk della rassegna organizzata da Punto Zero, sostenuta da Confartigianato e Cna e patrocinata dal Comune di Sarzana, è previsto per oggi alle 17,30. A intrattenere l’uditorio di piazza Calandrini ci sarà Giacomo Devoto, chef di Fuìn, ristorante recentemente inaugurato in piazza Matteotti, che fornirà suggerimenti sostenibili e attuabili tutti i giorni in cucina per limitare lo spreco alimentare. Prima del talk, alle 16, Alessandra Botto terrà un laboratorio sul riciclo creativo della pelle.

Domani, alle 17,30, Marco Antonelli di Libera e ricercatore della scuola Normale Superiore di Pisa parlerà del legame tra ecomafie e la nostra Regione, mentre domenica allo stesso orario Enrica Ceccarini con il suo intervento Cani nati Liberi, analizzerà le fondamentali differenze che intercorrono tra cani randagi, cani di quartiere, cani semi-selvatici, cani liberi accuditi e cani ferali. Domenica alle 16, sempre in piazza Calandrini Claudio Musetti curerà un laboratorio di falegnameria per bambini. A partire da questo pomeriggio e sino a lunedì negli spazi degli antichi lavatoi di Via Mascardi verranno esposte video e fotografie. A Palazzo Roderio, nell’atrio comunale, si potranno invece ammirare le arti grafiche, mentre musica e letteratura troveranno spazio in piazza de André.

Elena Sacchelli