"Festeggiamo Santa Cecilia con la Banda Musicale di Vezzano!"

Domenica il corpo musicale Puccini di Vezzano festeggerà Santa Cecilia, patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti. Alle 11 la banda musicale parteciperà alla messa nella chiesa a Vezzano Inferiore per l’esecuzione di alcuni pezzi religiosi. Alle 12.30 ci sarà il pranzo sociale nella sede del Milan club per tutti i musicisti, accompagnatori e sostenitori della banda con pizze lunghe due metri, come è diventata tradizione. Per i musicisti il pranzo è offerto, per gli ospiti è previsto un contributo di 10 euro a persona. Chi fosse interessato a partecipare può mandare un messaggio alla pagina facebook del corpo musicale.