Festa per tutti a Halloween

Il Comune di Arcola mette a disposizione 2mila euro per la festa di Halloween: operatori e associazioni non dovranno pagare il suolo pubblico e chi voglia entrare nel ‘percorso della paura’ al Castello, la sera la festa prosegue con navetta gratuita da piazza della Resistenza. Lo ha deliberato la giunta. La festa si farà lunedì 31 dalle 14 in poi. Pomeriggio per i bambini con giochi, animazione e laboratori a tema Halloween, nell’area verde antistante la biblioteca e la Mondoteca e la sera ci sarà un piccolo villaggio mostruoso intorno al castello con musica e divertimento. I laboratori a tema saranno curati da Artemisia e Cinzia Angelotti food artist CucinaWow, prenotare il posto chiamando la biblioteca 0187 1740300. Ci sarà il trucca bimbi grazie a Oasi Lipu, personaggi mostruosi e dove trovarli con Davide Palagi e merenda per tutti. Alle 19 inizierà il percorso della paura nel centro storico.