Festa per Achille e Anna Maria

Una bella festa quella celebraa ieri per Achille Orsini e Anna Maria Grillo di Ponzano Magra. Non potreva essere altrimenti per le loro splendide nozze di diamante. Achille (per anni ha lavorato al mercato) e Anna Maria (casalinga) si erano conosciuti nel periodo in cui lui svolgeva il servizio militare e si erano poi sposati a Vezzano Alto il 23 aprile del 1962. Dalla loro meravigliosa unione sono nate due gemelle, Daniela e Barbara, con loro e con nipoti, parenti e amici si sono riuniti per festeggiare. Alla coppia, sempre innamorata dopo 60 anni, giungano anche le sincere felicitazioni da parte de ‘La Nazione’.