Festa e solidarietà a Arcola con l'Auser Romito Magra Auser

Un successo da ’tutto esaurito’ la prima festa della Polisportiva Romito Magra Auser che ha coinvolto tanti volontari. Un evento legato alla beneficenza: l’incasso della seconda serata è stato interamente devoluto alla ricerca contro la Sla, alla presenza di Paola Angelinelli, consigliera della sezione interprovinciale di Genova e Spezia dell’associazione Aisla: "Vi parlo sia come referente per Spezia che come moglie di una persona affetta da Sla, patologia rara con un’incidenza di circa 3 casi su 100mila persone: la Liguria ha l’incidenza maggiore a livello nazionale". Una malattia che comporta la perdita di molte capacità fino a non poter più vivere in autonomia. "Vi ringrazio a nome di Aisla e di tutti i malati di Sla – ha concluso AngelinellI – per la partecipazione e il contributo che avete offerto in questa prima manifestazione sul territorio".