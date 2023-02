Festa di Carnevale nell’area verde della Mondoteca

Tutto pronto ad Arcola per il Carnevale. Stamattina l’appuntamento nell’area verde dei giardini di via Valentini vicino alla Mondoteca, per un’intera giornata all’insegna del divertimento. Si comincia con il laboratorio "Coloriamo il carnevale" curato dalla cooperativa Artemisia. Dalle 14.30 nell’area verde antistante la mondoteca inizio della festa di carnevale con animazione per bambini a cura dei Vagabondi: baby dance, balli di gruppo, spettacolo di micro magia e palloncini modellabili, trucca bimbi a cura dell’associazione Oasi Lipu di San Genisio, stand gastronomici gestiti dalle associazioni di volontariato del territorio: sgabei, dolci, popcorn, cioccolata calda e vin brulè. L’amministrazione comunale ringrazia City Green Light per il contributo alla realizzazione della giornata.