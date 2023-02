Festa di Carnevale con la musica della Filarmonica

L’allegria del Carnevale arriva a Santo Stefano Magra. Una giornata anche dalla musica della Filarmonica di Santo Stefano Magra quella in programma domenica in piazza della Pace nel borgo a partire dalle 15. L’iniziativa è stata patrocinata dall’amministrazione comunale ed è curata nell’animazione e negli spettacoli nei vicoli del centro storico dall’associazione Tartastoj. Al termine della sfilata al ritrovo nella piazzetta della Pace i bambini troveranno una bella merenda allestita dall’associazione Nuove Direzioni. Il tutto accompagnato dal gruppo musicale della Filarmonica Santo Stefano Magra. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà la domenica seguente, ovvero il 26 Febbraio sempre dalle 15.