Festa a Nicola: dopo il restauro torna a suonare l’organo del 1842

Giornata di festa, domenica, nella parrocchia dei santi Filippo e Giacomo di Nicola di Luni dove, al termine di un lungo lavoro di restauro eseguito dalla Fratelli Marin di Genova, tornerà a suonare l’antico organo a canne. Nel giorno di San Guglielmo, patrono di Nicola, alle 10.30 con la messa solenne “De Angelis” celebrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, accompagnata dalla corale parrocchiale. Alle 15.30 inaugurazione dell’organo con brani musicali eseguiti dal maestro Ferruccio Bartoletti: George Muffat (1653-1704) ’Passacaglia’; Bernardo Storace (1637-1707) ’Ballo della battaglia’; John Stanley (1712-1786) ’Voluntary VIII’; Gaetano Valery (1760-1822) ’Sonata VI Louis’ e James Alfred Lefèbure Wely (1817-1869) ’Bolero de concert op. 166’.

L’organo fu costruito nel 1842 dalla ditta Nicomede Agati di Pistoia, per una spesa di 2100 lire nuove di Piemonte, e porta il numero 314 tra quelli da loro costruiti in varie parti d’Italia e del mondo. Per far fronte alle spese, la Fabbriceria parrocchiale dette fondo a tutte le scorte granarie ed olearie dei magazzini, e non bastando il denaro, organizzò una questua tra la popolazione. Durante la lavorazione furono utilizzate dagli Agati anche alcune parti dell’organo antico risalente agli inizi del ‘700. L’organo venne inaugurato il 26 febbraio 1843, festa di San Guglielmo. Il restauro è stato reso possibile dai contributi della Cei e della Fondazione Carispezia.