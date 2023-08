Ferragosto in città e dintorni Tra ricami e oggetti d’antiquariato Ecco tutte le rassegne in corso

Una giornata al mare oppure alla ricerca del fresco della collina e poi quattro passi in città per immergersi nelle iniziative dell’estate sarzanese. Anche a Ferragosto le occasioni per visitare il centro storico, le mostre, gli appuntamenti nei musei e nelle fortezze che anche nel giorno che segna il giro di boa delle vacanze di certo non mancheranno. Dal pomeriggio fino a tarda sera si potrà passeggiare tra le bancarelle della "Soffitta nella strada" alla ricerca di qualche oggetto di modernariato oppure soffermarsi in piazza Calandrini per osservare da vicino la nascita di un quadro realizzato dagli artisti partecipanti alla tradizionale rassegna "Calandriniana". Due eventi che da mezzo secolo rappresentano un punto di riferimento immancabile sarzanese e che nonostante una rivisitazione del numero continuano a essere molto apprezzati. Un’idea che continua a piacere e sulla quale il Comune di Sarzana ha già preannunciato di rimettere mano per rilanciarla in grande stile. Come del resto è stato fatto con la Mostra Nazionale dell’Antiquariato che ha riaperto i battenti alla Fortezza Firmafede e potrà essere visitata anche oggi fino al 20 agosto dalle 18. I sotterranei della Fortezza ospitano inoltre una mostra collaterale di arte contemporanea "Altri luoghi" di Paolo Fiorellini e Stefano Lanzardo.

Si chiude stasera al Museo Diocesano di piazza Firmafede la mostra di arte e ricamo "Declinazioni del rosso" di Alessandra Angelini in collaborazione con l’associazione Fili di Luna con orario 18-23. Il Ministero della Cultura ha aperto i musei a ferragosto: occasione per visitare il sito archeologico di Luni dalle 8.30 alle 19.30 oppure la Fortezza di Sarzanello dalle 10 alle 12 e 17- 20. Sempre nel centro storico cittadino, in piazza Matteotti, dalle 17 alla mezzanotte sono aperte le bancarelle dei "Libri per strada" in piazza Matteotti dove trovare oltre ai classici anche volumi per bambini e fumetti. Per gli amanti delle mostre si potranno visitare: "Sinergia Dialogo Movimento" (18-23) i colori di Francesca Volponi incontrano le Terre di Monica Fanoli al Lavatoio di via Mascardi mentre alla "Fucina delle idee" sempre in via Mascardi espone Laura Canova con il suo "Cartapesta, emozioni tra quadro e cornice". A Palazzo Bonaparte in via Mazzini invece prosegue la mostra fotografica "50 Barbe appese al filo" del fotografo Fabio Gianardi. Per chi volesse uscire dalla città prosegue alla Torre dei Vescovi di Luni in piazza Querciola a Castelnuovo Magra la mostra fotografica di Maurizio Maggiani.

Massimo Merluzzi