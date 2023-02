Fermata banda di ladri trasfertisti In auto gioielli e arnesi da scasso

Tre ladri trasfertisti arrestati lungo l’Aurelia a Luni davanti a numerosi involontari testimoni. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì quando i Carabinieri hanno portato a termine le indagini a carico di una banda di persone dimoranti in Val di Magra, di nazionalità italiana, già noti per i loro trascorsi. I carabinieri li hanno fermati a bordo di una grossa auto. I tre, componenti del medesimo nucleo familiare di 44, 24 e 21 anni, sono stati trasferiti al comando provinciale per accertamenti. L’auto, di proprietà di uno di loro, aveva targa contraffatta e più volte segnalata, nei giorni scorsi, in altre province come collegata a furti in abitazioni ai danni di anziani o soggetti fragili con la tecnica dei falsi impiegati di aziende dell’acqua o dell’energia elettrica o falsi dipendenti pubblici. In una intercapedine nell’abitacolo sono stati trovati gioielli, un orologio e denaro. I tre avevano anche radio portatili, scanner sintonizzato sulle frequenze delle forze di polizia, piedi di porco, flessibili elettrici, vari arnesi adatti allo scasso e materiale da indossare per fingersi operatori di una società dell’acqua, quali giubbotti e tesserino di identificazione falsificato. Materiale e auto sono stati sequestrati e i tre, in concorso tra loro, denunciati per ricettazione dei preziosi e del denaro, per l’uso delle targhe false e per gli arnesi da scasso.