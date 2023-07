Ferito da un ramo, si indaga per lesioni colpose. E il Comune nomina un avvocato

Arcola (La Spezia), 4 luglio 2023 - Sta meglio l’operaio sessantunenne che venne colpito dal ramo di un pino caduto nell’area verde di via Porcareda ad Arcola il 20 giugno. In merito alla vicenda causata da una fronda staccatasi per motivi apparentemente non evidenti, in assenza di vento o pioggia, il Comune di Arcola si è rivolto all’agronoma Germana Fregni per verificare lo stato attuale di alcune alberature già compromesse presenti nei parchi e a bordo strada nel territorio comunale. Indagine che non ha portato ai risultati sperati. Infatti non tutti gli alberi hanno passato ‘l’esame’ che può garantirgli la sopravvivenza: dai rilievi effettuati in due giornate di lavoro, il 23 e 28 giugno, lo stato di salute della vegetazione posta sotto osservazione ha portato alla decisione di recidere alcuni fusti.

Per il taglio il Comune ha provveduto a dare incarico ad una cooperativa di Zignago, la ditta Giovane Val di Vara, per un importo di 5490 euro che deriveranno dal bilancio comunale. Nella determina, la numero 115 del 29 giugno, infatti il Comune spiega che è risultata urgente la necessità di procedere al taglio e abbattimento di alberature in evidente stato di degrado e pericolanti in modo da non compromettere la sicurezza pubblica all’interno dei parchi e sui cigli della viabilità stradale, come emerso in seguito a sopralluoghi in presenza dell’esperta. E non solo, per non cadere in altre situazioni in cui possa venire a rischio la sicurezza dei cittadini, nello stesso giorno, lo dice un’altra determina, la 114, ha affidato anche uno studio preliminare dello stato di salute degli alberi ad alto fusto ‘Specie pinea’ presenti nel Parco Polivalente del Piano di Arcola dove è avvenuto l’incidente. Indagini fitostatiche e fitopatologiche, così si legge, per verificarne la stabilità statica e determinare le cause di caduta di porzioni di essi, allo studio ‘Martinelli e Associati’ per un importo di 2440 euro.

Prosegue del resto anche l ’iter giuridico: il Comune di Arcola si è affidato ad un legale per essere assistito nella fase delle indagini preliminari. Si tratta dell’avvocato Alessandro Civitillo, che si è dichiarato disponibile ad assumere l’assistenza e difesa del Comune nel procedimento penale contro ignoti per lesioni colpose patite dall’operaio, procedimento nel quale la Procura, il giorno stesso dell’incidente ha disposto il sequestro di gran parte dell’area parco.