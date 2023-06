Ferito dal ramo Migliorano le condizioni dell’operaio

Sono in via di miglioramento le condizioni dell’operaio 61enne colpito martedì dal ramo di un pino nell’area polivalente di via Porcareda è tornato cosciente. il paziente è stato svegliato dall’equipe diretta dalla dottoressa Iole Brunetti, resterà monitorato fino ad oggi. A seguire sarà valutata la possibile dimissione dal reparto di Terapia Intensiva.

L’incidente, le cause del distacco della fronda sono ancora da accertare, era avvenuto mentre l’uomo aveva appena staccato dal lavoro, in pausa pranzo con i colleghi. All’improvviso un rumore sordo che ha fatto sobbalzare i due colleghi che sono riusciti ad evitare di essere colpiti, mentre l’uomo di 61 anni è stato travolto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi da dover essere trasportato in elicotero al nosocomio genovese e intubato in Rianimazione. Non ha subito interventi chirurgici come dicevano alcune voci nel pomeriggio di martedì, e la sua dimissione dal reparto di terapia intensiva è alle porte, la prognosi resta comunque riservata. Intanto l’agronoma incaricata dal Comune di Arcola per accertare le cause del distacco del ramo sta lavorando al caso. Il pino non aveva evidenti segni di cedimento e neanche di malattia, quel giorno non c’era vento né pioggia.