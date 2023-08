Fatta la rotatoria di via Paradiso "Una rivoluzione infrastrutturale e per il quartiere tanti benefici"

Da pochi giorni la rotatoria di via Paradiso, uno dei tasselli della rivoluzione infrastrutturale della Bradia promossa dall’amministrazione Ponzanelli sin dal suo primo mandato, diventa fruibile alla cittadinanza. Si sono infatti conclusi i lavori, che erano stati affidati da Ire alla ditta toscana 2B Scavi Srl per un importo complessivo di 283 mila euro,volti a migliorare la viabilità del quartiere e a rendere più agevole l’accesso allo stadio Miro Luperi e agli impianti sportivi della zona. L’opera pubblica è quindi entrata in funzione e sarà propedeutica ad altri due interventi che andranno a rivoluzionare la viabilità del quartiere, per cui complessivamente sono stati investiti circa 6, 5 milioni di euro (di cui 5,5 coperti da fondi regionali e 1 milione di cofinanziamento comunale) e in cui rientrano appunto anche il ponte, la passerella di via Paradiso e la riqualificazione del ponte della Budella, opera conclusa e finanziata con 200 mila euro. Per vedere avviati i cantieri della passerella e del ponte di via Paradiso – i cui lavori sono già stati affidati a due differenti ditte – bisognerà invece attendere ancora qualche mese dal momento che le ditte affidatarie stanno aspettando che gli venga consegnato il materiale.

Da crono programma, come riferitoci dall’amministrazione Ponzanelli, è infatti prevista l’apertura del cantiere della passerella – i cui lavori inizieranno prima – entro il prossimo novembre. Nel dettaglio per la passerella sono stati investiti 1,35 milioni di euro, mentre per il ponte di via Paradiso ben 4,5 milioni. Ma in questa rivoluzione viaria di Bradia rientra anche la demolizione e la ricostruzione del ponte di via Falcinello, opera finanziata in gran parte da fondi del Mit (820 mila euro) con un contributo comunale di 80 mila euro, i cui lavori sono stati affidati alla Kratos Srl. Lavori suddivisi in due fasi: la prima prevedeva lo spostamento di tutti i sottoservizi (es le linee telefoniche ecc), la seconda la demolizione e la ricostruzione ex novo del ponte vero e proprio. Opere che sarebbero dovute partire a marzo scorso. Ma l’amministrazione – contattata per avere informazioni più precise sulla tempistica ha fatto sapere di "stare ancora aspettando che i vari gestori provvedano allo spostamento di tutti i sotto servizi". Da palazzo Roderio filtra comunque grande soddisfazione per il completamento della rotatoria di via Paradiso.

"Andiamo avanti con la rivoluzione infrastrutturale complessiva del quartiere di Bradia che abbiamo proposto ai sarzanesi – ha detto il sindaco Cristina Ponzanelli –. La rotatoria di via Paradiso è essenziale per risolvere le criticità di una viabilità pensata male e per troppi anni dimenticata. Ma propedeutica al nuovo ponte e passerella sul Calcandola". E a commentare il risultato è stato anche l’assessore regionale alle infrastrutture e alla viabilità. "L’opera si inserisce in un più ampio progetto, portato avanti grazie all’ottima collaborazione tra Comune e Regione Liguria – ha aggiunto Giacomo Raul Giampedrone –. Il progetto sta vedendo un impegno economico rilevante da parte della Regione, con circa 5,5 milioni di euro, ma ciò migliorerà la qualità della vita dei residenti, oltre che la connessione tra il quartiere e il centro storico".

Elena Sacchelli