Famiglia e tradizione Incontro in sala consiliare E scoppia il caso politico

"No a un’iniziativa apertamente politica in uno spazio super partes. L’amministrazione riconsideri la sua decisione e si faccia garante dei valori condivisi della città. Nessuna censura o bavaglio, ma l’incontro si svolga in un luogo diverso dalla sala del consiglio comunale". Questo il pensiero di una rete composta da diversi partiti della compagine di centro sinistra, ma anche da comitati e associazioni locali, che vuole manifestare dissenso verso la decisione dell’amministrazione Ponzanelli di avere previsto per domani alle 18,30 "La famiglia e la tradizione. L’uomo, la donna e la famiglia nel pensiero di Dante Alighieri, Gabriele D’Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti e Julius Evola", incontro organizzato dall’associazione culturale Canto Novo – democrazia futurista, proprio nella sala consiliare di palazzo Roderio. Circolo Pertini, Anpi, Annpia, Cgil, Uil, Arci Valdimagra,Uisp, Arci Valdimagra, circolo amici di padre Damarco, Spi, Uaar, Spezia Dinamika, Mediterraneo, Archivi della Resistenza, Raot, Non una di meno, Libera, Rete per la Pace - Sarzana, Libertà e Giustizia, Partito Democratico della Spezia e unione comunale di Sarzana, Rifondazione comunista, Partito Comunista italiano, Movimento 5 Stelle, Sinistra per Sarzana, Italia Viva, Psi, Orizzonte Spezia, Leali a Spezia, Azione, Sarzana Protagonista, Siamo il Golfo dei Poeti - Lerici, Conferenza delle Donne Democratiche, + Europa e Udi. Questi i firmatari della nota congiunta secondo cui consentire quell’incontro è "un’offesa alla dignità di una città medaglia d’argento al valore militare per i suoi caduti nella guerra di liberazione, ma anche alla sua tradizione democratica e antifascista". Una vicenda, quella relativo all’incontro presentato pubblicamente dall’associazione promotrice sulle piattaforme social con una chiara accezione politica, che ha provocato scompiglio nella giunta. Secondo indiscrezioni l’associazione Canto Novo avrebbe richiesto la disponibilità della sala per un incontro culturale sulla famiglia e la tradizione, che gli era quindi stata concessa. Il problema si è venuto a creare proprio nel momento in cui l’iniziativa è stata divulgata dall’associazione all’esterno. "Il difficile compito di dover combattere la narrativa progressista e difendere la famiglia tradizionale è dovuto spettare ai partiti di destra negli ultimi anni. Troppo spesso chi si oppone alla "narrativa arcobaleno" viene tacciato d’essere omofobo o bigotto dalla propaganda di sinistra" . Questo un estratto della presentazione dell’incontro che ha suscitato l’irritazione di più parti, tra cui quella dell’assessore Giorgio Borrini. "Abbiamo sentito gli organizzatori e ci hanno anticipato di voler spostare data e luogo dell’iniziativa che, peraltro, non ha ricevuto il patrocinio del Comune – ha dichiarato l’assessore alla cultura -. Ogni iniziativa culturale merita spazio e a Sarzana lo avrà, anche quella più lontana dal proprio pensiero. Ma la sala consiliare, secondo i regolamenti vigenti, non può essere destinata ad iniziative politiche o partitiche".

Elena Sacchelli