Fallimento di Ameglia Servizi Il pm chiede un anno e sei mesi per l’attuale sindaco Galazzo

E’ stata aggiornata a lunedì 19 giugno l’udienza per la bancarotta fraudolenta della società Ameglia Servizi Turistici, partecipata del Comune amegliese e dichiarata fallita dopo la scoperta di un debito milionario del quale sono chiamati a rispondere il sindaco del tempo e poi nuovamente eletto nell’ottobre 2021, gli ex primi cittadini e i consiglieri di amministrazione della società. Dopo la dichiarazione di incompatibilità di ben due giudici, De Bellis e Garofalo, che nel primo caso aveva già deliberato la richiesta di archiviazione mentre il collega aveva richiesto la proroga delle indagini, ieri mattina in Tribunale alla Spezia si è aperta l’udienza che è poi stata aggiornata al 19 giugno.

Il pubblico ministero Rossella Soffio ha sostenuto la partecipazione attiva del sindaco Umberto Galazzo alla vicenda della società che dal 2003 al 2017 si è occupata dei servizi di spazzamento delle strade del territorio, del trasporto scolastico dei bambini e della gestione del porticciolo turistico di proprietà del Comune di Amegli nella frazione di Bocca di Magra. Su ben altra posizione invece si sono schierati i legali difensori Alberto Antognetti e Giuseppe Zuccarelli che hanno evidenziato come in tutti gli atti dell’indagine non vi sarebbe traccia alcuna dell’effettiva responsabilità diretta del sindaco e di conseguenza la sua posizione non possa essere equiparata a quella dei membri del consiglio di amministrazione.

Sono chiamati inoltre a rispondere del fallimento della partecipata anche l’assessore regionale ligure Giacomo Raul Giampedrone, per un anno sindaco del Comune di Ameglia, l’ex primo cittadino Andrea De Ranieri che gli è subentrato e i membri del consiglio di amministrazione di Ameglia Servizi Turistici, Alessio Frati, Armanda Chilà, Pietro Piciocchi, Paolo Nocentini e Davide Santini. Il sindaco, per il quale il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 1 anni e 6 mesi contestandogli la bancarotta fraudolenta in concorso con Alessio Frati e Armanda Chilà ha richiesto il rito abbreviato. Le altre posizioni di tutti gli altri imputati saranno invee discusse il 16 giugno ed eventualmente se necessario, venerdì 30 giugno.

I difensori di Armandà Chilà (Caprara e Falconi) e di Alessio Frati rappresentato dall’avvocato Andrea Ricci si sono riservati la possibilità di decidere se discutere la richiesta di rinvio a giudizio oppure se accedere al patteggiamento già direttamente nella prossima udienza. L’intero collegio difensivo è composto dai legali Caprara, Falconi, Antognetti, Zuccarelli, Ricci, Rappelli, Ceresa Castaldo, Panetta, Scirocco, Gagliardi, Pellegrini, Porcaro D’Ambrosio.

Massimo Merluzzi