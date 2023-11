Fa storcere il naso la ’fusione’ fra plessi di Lerici e Riccò: "Prevalgono le logiche politiche, non le reali necessità"

Non piace alle opposizioni consigliari di Lerici la decisione di accorpare gli Isa di Lerici e Riccò del Golfo: una decisione che rientra nel piano provinciale di dimensionamento scolastico che dovrebbe essere deliberato oggi. Per il Pd lericino "Il sindaco ha preferito un lavoro di tessitura di rapporti, una ricerca di linea didattica comune con Riccò del Golfo che non ci sono mai state e che nessun cittadino di Lerici ha colto". I consiglieri della lista Siamo il Golfo dei Poeti chiedono di ripensare la scelta, che reputano "un ridimensionamento dell’istituto di Lerici, grave per il territorio, per studenti e genitori, per docenti, segreterie e dirigenti. Una decisione che ha visto prevalere logiche politiche alla reale necessità delle scuole. Non è capibile infatti come si possano unire due realtà così lontane come distanza e esigenze. Chiediamo che venga ripensata tale decisione".