Eventi al via per i 100 anni del Canale Lunense

Iniziano gli appuntamenti del centenario. Sarà un momento davvero importante per la storia del consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense quello in arrivo il 21 marzo quando verrà festeggiato il Centenario della fondazione. Intanto l’onorevole spezzino Maria Grazia Frijia, componente della IX Commissione della Camera, ha fatto visita alla sede sarzanese del consorzio e incontrando il direttore Corrado Cozzani, la presidente Francesca Tonelli e il vice Lucio Petacchi. Alla parlamentare di Fratelli d’Italia è stato consegnato un dossier con la copia dei progetti di sviluppo candidati alle risorse del Recovery plan ricevendo l’assicurazione dell’impegno per un invito al ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida nel giorno dell’apertura dei festeggiamenti. I dirigenti del Canale Lunense hanno preso in considerazione la proposta dell’onorevole Frijia di una partecipazione la prossima estate al Blue Festival, un grande appuntamento spezzino dedicato all’acqua nelle sue infinite sfumature, nell’ambito del Palio del Golfo. "I cent’anni del Consorzio Canale Lunense – ha commentato l’onorevole Maria Grazia Frijia – sono la testimonianza del valore che ha costituito la sua opera per la comunità. Questa realtà intercomunale e interregionale ha rappresentato negli anni un valido supporto per lo sviluppo del territorio in diversi ambiti; una realtà unica per la sua organizzazione e capillarità in Liguria".