Estate, aumentano i soccorsi Pubblica assistenza di Vezzano con 15-20 volontari ogni giorno

di Cristina Guala

Non ci sono ferie, vacanze o notti di riposo, il mondo del soccorso è una macchina che non si spegne mai. Lo sa bene la Pubblica Assistenza di Vezzano che si trova ad affrontare il 20 per cento di interventi in più rispetto all’inverno, a sostenere chiamate a tutte le ore, a riportare a casa i turisti malcapitati a cui succede qualche incidente. Ore di impegno in più, chilometri macinati per gestire una popolazione estiva che raddoppia e di conseguenza raddoppiano anche gli interventi. E’ quanto raccontano i volontari della Pubblica assistenza di Fornola, presieduta da Paolo Maregatti, il portavoce Federico Guidi spiega che la mole di impegno è cresciuta in maniera esponenziale, occorre garantire la presenza di almeno 15-20 volontari al giorno. "L’aumento è legato all’affluenza turistica, noi stiamo cercando di dare ancora di più in questo periodo e di assicurare ogni giorno due mezzi di soccorso operativi e almeno uno di notte".

Oltre alle azioni quotidiane e territoriali, rispetto all’inverno si devono assicurare anche i rimpatri sanitari per i turisti che si fanno male nel nostro territorio. Viaggi da calcolare nel minimo dettaglio quando c’è una vita da salvaguardare e che gravano nell’impegno quotidiano dei soccorritori, che sono andati persino in Corsica, oppure pochi giorni fa fino a Parigi per ricondurre le persone in difficoltà fino al proprio domicilio. Questo comporta senza dubbio un aggravio di utilizzo di risorse e di volontari, che sono sempre preziosi. "Per tenere in piedi la Pubblica assistenza in questi giorni costantemente sono presenti 15, 20 volontari che sono attivi sia giorno che notte e non possiamo che ringraziarli veramente per il tempo che dedicano e sottraggono alle famiglie per non fare mancare il loro apporto. Sono persone che la domenica non vanno al mare per essere al servizio della comunità. Calcolate che chi fa la notte spesso la mattina deve andare al lavoro e affronta l’impegno ugualmente, con devozione". Inoltre come turnazione almeno due volte al mese garantiscono un’ambulanza operativa tutto il giorno a Volastra in accordo con l’Asl e grazie ad un contributo erogato dal parco nazionale delle Cinque terre. E ancora aggiungono un mezzo di soccorso alle associazioni locali che, purtroppo, da sole non riescono a garantire un presidio operativo e la copertura del servizio. Per tutti questi motivi, non ci si può fermare mai ma, a fronte della popolazione che aumenta nel periodo da giugno a settembre, e particolarmente ad agosto, il numero dei volontari, che attualmente a Vezzano è di un centinaio di militi, non è sufficiente e dovrebbe essere implementato. Per questo continua costantemente l’appello, rivolto soprattutto ai giovani, affinché nuovi militi si aggreghino alla ‘famiglia’ dei soccorritori, il bisogno è sempre in crescita.

Chi si approccia a questo importante settore, è seguito passo dopo passo nel suo percorso. Infatti per garantire il supporto a chi voglia entrare nel mondo del soccorso, particolarmente per i nuovi iscritti, da qualche tempo la Pubblica Assistenza di Vezzano, che ha la sede operatjva a Fornola, con il parco mezzi, garantisce un formatore personale e un tutor che li segue nei primi mesi di esperienza fino al completamento del primo corso di formazione.