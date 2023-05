Esposto per la segnaletica La linea vieta l’immissione "Reclusi in casa nostra"

Una linea continua di mezzeria che mette ‘in trappola’ cinquecento metri di strada: gli abitanti della via pubblica di Monti di San Lorenzo non possono più svoltare in direzione Spezia e sono obbligati a percorrere tre chilometri. immettendosi nella rotatoria a Romito. Persino dal parcheggio, realizzato per agevolare abitazioni e attività commerciali, la manovra è inibita, ma allora che agevolazione è? Se lo chiedono i 106 abitanti che hanno firmato un esposto perché la situazione è ritenuta insostenibile oltre che incomprensibile perché decisa senza avvertire la popolazione. La zona non è trafficata, bastavano tre dissuasori – dicono gli abitanti –, se proprio se ne voleva fare una questione di sicurezza per rallentare la velocità. Per i residenti e gli operatori commerciali la situazione è poco chiara. "Dall’ordinanza dirigenziale 91 del 19 aprile pubblicata sull’Albo della Provincia si evince che il provvedimento è stato assunto dal dirigente sulla base di segnalazione della Polizia Municipale di Lerici; ma Lerici, il cui comune non ha adottato alcun provvedimento, è interessato per i primi 50 metri e non ha intersezioni; gli altri 400 metri sono tutti in Comune di Arcola".

Sono le parole che si leggono nell’esposto, inviato a tutti gli enti interessati, in testa il Comune di Arcola: "E’ impedita la svolta dalla Via pubblica Monti di San Lorenzo, dai parcheggi pubblici e privati, nonché dagli esercizi commerciali della zona tutti siti in Comune di Arcola (albergo, carrozzeria, officina meccanica, impresa edile ed esercizi artigianali e commerciali vari)". Fino al 18 aprile nessun intervento era mai stato attuato dalla Provincia, evidentemente non era ritenuta necessaria una modifica tale, ma in seguito è stata tracciata la linea continua "Che di fatto ha "recluso" la popolazione e ha posto il limite dei 30 kmh dove prima non c’era. Tra l’altro – spiegano nell’esposto i 106 firmatari – la Provincia ha competenza solo al di fuori del centro abitato nelle strade di sua proprietà; mentre nel centro abitato la competenza solo in relazione "ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali e geometriche la strada. La rimanente segnaletica è di competenza del Comune" . Quindi l’iniziativa è della Provincia, su segnalazione del Comune di Lerici, ma ricade su quello di Arcola. Comune, quello arcolano, a cui gli stessi abitanti del territorio guercese, avevano già richiesto in passato la posa di un autovelox , perché le vetture alcune volte sfrecciano, considerato l’unico strumento deterrente per l’alta velocità, ma di certo non a 30 km orari, limite attuale che i residenti considerano assolutamente non idoneo. Per gli abitanti tali cambiamenti alla viabilità sono considerato un disagio oltre che un danno.

Cristina Guala