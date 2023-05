Esce dal negozio con due giubbotti Ma non li aveva pagati

I giubbotti li ha indossati per uscire dal negozio ma senza pagarli. Ieri l’uomo fermato l’altro pomeriggio dai carabinieri di Sarzana è comparso in Tribunale per la direttissima in cui è stato convalidato l’arresto, dopo la notte trascorsa in caserma. E’ un italiano residente in provincia di Pisa di 39 anni con precedenti per furto. Il personale del centro commerciale lo ha visto prendere i giubbotti. La guardia giurata ha chiesto l’intervento dei carabinieri. La refurtiva, dal valore di oltre 300 euro, è stata riconsegnata al negozio.