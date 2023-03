Entro novembre il nuovo piano integrato del Parco

Al primo appuntamento sono state delineate le strategie per arrivare alla stesura del nuovo piano integrato del Parco di Montemarcello Magra Vara che andrà a rinnovare quello in vigore dal 2001, tenendo conto dell’esigenza di disciplinare l’area protetta e di creare nuove aree contigue. Come è stato evidenziato dai relatori che ieri mattina in sala consigliare a Sarzana hanno aperto la prima fase di consultazioni, sembra essere passata un’era geologica dal 2001 essendo nel frattempo modificato l’asse fluviale e l’impatto naturale dell’enorme bacino che coinvolge Val di Magra e Val di Vara. I tecnici Nicoletta Giangarè, Riccardo Bonanini, Giorgio Baldizzone e Fabio Giacomazzi hanno illustrato in due diverse sedute di lavoro gli obiettivi e il cronoprogramma. Presenti l’assessore Barbara Campi, il direttore del Parco Federico Marenco e la presidente Eleonora Landini, rappresentati dei Comuni che fanno parte dell’area protetta e Capitaneria di Porto, Marina Militare, Provincia, Canale Lunense, associazioni ambientali, scuola e Università. Nel pomeriggio i delegati di Confindustria e Ance. Il nuovo piano dovrà essere adottato entro il 15 novembre. La fase di ascolto dovrà raccogliere i pareri e confrontarli nella conferenza dei servizi. Poi servirà il via libera della Regione.

m.m.