Entrò in casa con l’ascia: assolto

Assoluzione per l’imprenditore 50enne (omettiamo le generalità a tutela delle figlie) che il 2 agosto 2021, dopo la recente separazione, infuriato per il ritardo della consegna della figlia, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, in un primo tempo aveva telefonato alla ex moglie coprendola di insulti, quindi aveva tentato di entrare nella sua abitazione con un’ascia. A quel punto l’uomo era riuscito ad entrare, prendendosela con la ex moglie e con la suocera. L’imprenditore aveva detto di aver riportato ferite da un coltello da cucina impugnato da una delle due donne, quando è entrato nella casa. Ieri l’uomo è stato assolto dal giudice Marta Perazzo, che ha accolto in pieno la tesi degli avvocati difensori Giuliana Feliciani e Valentina Antonini, dopo una lunga istruttoria.