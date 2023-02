Entra in consiglio per i 5 Stelle l’ottavo dei non eletti

La bandiera dei Cinque Stelle cambia testimone. Ma non è stato semplice individuare il sostituto della consigliera Patrizia Nioi che dopo quasi 4 anni di partecipazione sui banchi dell’opposizione a Castelnuovo Magra ha rassegnato le dimissioni. Per la surroga si è dovuto quindi sfilare la graduatoria della lista del Movimento Cinque Stelle presentata alle amministrative del 2019 a sostegno proprio della candidata a sindaco Patrizia Nioi. Alla fine si è arrivati a Angelo Raffaele D’Antuono che l’altra sera ha fatto il suo ingresso in consiglio comunale. Ma prima di arrivare al nuovo consigliere si è dovuto contattate nell’ordine Stefano Franceschini, Michela Bernardi, Umberto Marcomeni, Federico Bianchi, Andrea Telleschi, Ketty Ambrosini, Davide Cottone che hanno tutti rinunciato all’incarico. D’Antuono, ufficiale di Marina in pensione e castelnovese d’adozione, ha accettato di portare avanti la causa del Movimento Cinque Stelle salutato dai colleghi consiglieri e dal sindaco Daniele Montebello.