Ennesimo cantiere sul Parmignola L’alveo del torrente sarà allargato Ultimo passo per eliminare il rischio

di Anna Pucci

Potranno andare in gara gli ulteriori lavori di messa in sicurezza del torrente Parmignola, nello specifico per il tratto sarzanese compreso tra il viadotto dell’autostrada A12 e il ponte sulla provinciale 432, la litoranea. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi sulla proposta tecnica e per questo, con determinazione 247 del 30 marzo, il dirigente comunale dei lavori pubblici ha potuto approvare il progetto definitivo esecutivo dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico la cui stesura era stata affidata allo studio Itec Engineering di Sarzana.

Si tratta di un ulteriore intervento sul torrente resosi necessario per l’attuazione del Pinqua, il programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare finanziato dallo Stato con 15 milioni di euro grazie al quale saranno eseguite opere di urbanizzazione nel borgo storico di Marinella e costruiti nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica. Al Pinqua è inoltre collegato il Piano di rigenerazione presentato dalla Marinella spa in liquidazione, che prevede, oltre alla riqualificazione del borgo storico, anche nuove edidificazionii tra cu, nella zona delle ex scuderie, una senior house di oltre 5 mila metri quadrati. Per procedere ai lavori previsti dai due piani, occorre il declassamento del rischio idraulico non solo alla foce del torrente (cosa che ha permesso l’avvio del cantiere per la trasformazione dell’ex colonia Olivetti in hotel) ma dell’intero borgo.

La necessità di questo nuovo cantiere era emersa un anno fa, quando, a seguito di altri lavori sul Parmignola, lo studio per la deperimetrazione del rischio aveva evidenziato una parziale insufficienza idraulica e di carattere geotecnico nel tratto tra l’A12 e la litoranea. Insufficienze – avevano spiegato Regione e Comune in conferenza stampa – conseguenza di interventi effettuati in passato: con il progetto Iris concluso dallo stesso Comune di Sarzana nel 2005 erano state realizzate sì nuove arginature ma non sufficienti per smaltire la portata duecentennale, requisito che è invecenecessario per eliminare vincoli urbanistico-edilizi nel borgo. Da qui la decisione della Regione di rimettere mano a circa un chilometro di sponda, rendendo disponibile un finanziamento di 2,7 milioni di euro sul fondo strategico per la copertura di tutti i costi, dalla progettazione alla gara.

Il progetto che ha ottenuto in questi giorni il definitivo via libera, e per il quale potrà quindi aprirsi l’iter dell’appalto, prevede l’ampliamento e la riprofilatura trasversale dell’alveo del torrente, con inserimento di una gaveta centrale larga circa 15 metri, a seguito dell’allargamento della sezione trasversale sino a una ampiezza massima di 24 metri, e l’adeguamento strutturale del rilevato arginale con l’infissione di palancole. I lavori a base d’asta ammonteranno a circa un milione e 730 mila euro, a cui si aggiungono oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per 73 mila euro e il 22 per cento di Iva. Il resto del finanziamento regionale copre progettazione e altri oneri.

La questione della insufficienza dei lavori conclusi nel 2005 era emersa all’inizio del 2022, a seguito dell’apertura di quello che si pensava potesse essere l’ultimo lotto sulle arginature per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza della frazione. Si trattava del cantiere aperto lungo via Marinella nel tratto che arriva al confine con il comune di Luni, per circa 80 metri di lunghezza, per il consolidamento dell’argine nella sponda destra , mediante l’infusione di palancole e il rialzo dell’argine con la realizzazione di un cordolo in calcestruzzo e la profilatura dell’alveo. Intervento finanziato da Regione Liguria per una spesa complessiva di 396mila euro e concluso nell’estate dello scorso anno.