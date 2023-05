Endorsement elettorale Salvini a San Lazzaro spiega l’ok a Ponzanelli

Mezzogiorno in "famiglia" per Matteo Salvini. La grande alleanza del centrodestra si è ritrovata all’area verde del quartiere di San Lazzaro per una mattinata condivisa in vista delle amministrative di domenica e lunedì. Al pranzo organizzato per sostenere la candidata Cristina Ponzanelli si è aggiunto, soltanto per un saluto e un comizio a largo raggio, il ministro Matteo Salvini che ha salutato così i candidati della Lega che fanno parte della coalizione di centrodestra. Il senatore come al solito non si è risparmiato alle domande, spaziando dalla politica nazionale, a quella locale, un’occhiata all’Europa passando per l’armocromia di Elly Schlein, una critica all’utero in affitto e agli sbarchi dei migranti per chiudere all’augurio "sincero" e molto ironico lanciato all’Inter impegnato nella prossima sfida derby di Champions. Salvini è infatti un noto tifoso del Milan.

A presentarlo ai tanti simpatizzanti in attesa di sedersi a tavola è stata la candidata sindaca Cristina Ponzanelli che gli ha ricordato l’incontro porta fortuna del 2018 e i tanti passi avanti mossi dopo quel successo amministrativo. Il ministro non si è fatto pregare cogliendo al volo l’assist elettorale lanciando una stoccata a Renzo Guccinelli. "Mi dicono che il candidato di centro sinistra – ha ironizzato – sia un volto nuovo della politica. Uno che ha lasciato il debito e poi adesso vorrebbe spiegare come chiuderlo. Uno che ha dato il via alla grande distribuzione commerciale e ora vuole difendere il piccolo negozio sotto casa. La squadra vincente non si cambia e così prometto di tornare a festeggiare la vittoria di una sindaca che non sta dicendo soltanto quello che farà una volta eletta ma può mostrare le tante cose già portate a termine in soli 5 anni".

Dopo una battuta sulla Schlein e le sue spese sostenute per avere consigli su come vestirsi non ha dimenticato lo sbarco di migranti a Spezia e la festa della mamma. "Parliamo di immigrazione clandestina – ha concluso – ma qualcuno si è lamentato del porto troppo distante. Ogni paese deve sapere chi entra e chi esce dai propri confini e gestire la situazione, non devono farlo le associazioni. Domenica si vota, nel giorno della festa della mamma. I bambini devono avere una mamma, un papà e dei nonni. Parlare ancora di utero in affitto è un’offesa alle donne che sacrificano il proprio corpo per soddisfare l’egoismo di chi ha le disponibilità economiche". Saluti e selfie.

Massimo Merluzzi