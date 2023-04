Emma Bonotti neo dottoressa

La giovane castelnovese Emma Bonotti si è brillantemente laureata all’Università Bocconi di Milano concludendo il corso di laurea magistrale in Economic and Social Sciences. La neo dottoressa ha discusso la tesi dal titolo "Can televisione help reduce illiteracy? The case of Non e mai troppo tardi in 1960’s Italy"; relatrice la professoressa Catherine Eunice Netjes. Hanno festeggiato l’ottimo risultato i genitori Alessandra e Giuseppe, la sorella Irene e i nonni Silvana e Vittoria. A Emma le congratulazioni della redazione.