Emilio Iacopi torna a sostenere la sindaca Ponzanelli

Una candidatura lampo quella di Emilio Iacopi che dopo aver annunciato la creazione della lista civica ’Movimento degli italiani’ e l’intenzione di presentarsi alla prossima tornata elettorale come aspirante sindaco di Sarzana ha fatto ben presto retromarcia. L’ex consigliere comunale della Lega, poi dimessosi, tornato sulla scena politica affiancato da Alessandro Rosson nel recente passato consigliere provinciale ha infatti messo da parte l’intenzione dell’impegno ambire al ruolo di primo cittadino rimanendo comunque nella contesa elettorale, anche se soltanto come parte della coalizione di centro destra a sostegno di Cristina Ponzanelli. La sua lista dunque sarà al fianco delle altre forze politiche di centro destra e di quelle civiche nate a sostegno della sindaca in carica. "Abbiamo raggiunto un accordo pieno nell’interesse dei sarzanesi – hanno spiegato Emilio Iacopi e Alessandro Rosson – che ha tra i punti cardine ancora più investimenti sulla sicurezza pubblica e lotta all’indebitamento mostruoso che ex sindaci come Guccinelli, oggi ricandidato, hanno lasciato sulle spalle dei sarzanesi. Cristina Ponzanelli ha lavorato bene, portando a Sarzana risorse impensabili e risollevando la città". Ha espresso soddisfazione per il ripensamento e soprattutto per l’appoggio che arriverà anche la candidata Cristina Ponzanelli.