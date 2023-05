Emergenza per i troppi cinghiali La sindaca chiede interventi rapidi "Siamo pronti a scendere in piazza"

Ancora emergenza cinghiali sul territorio arcolano, tantissime le segnalazioni soprattutto dalla zona di Romito, Trebiano, Monti ma anche da Arcola borgo. Le testimonianze raccontano che scorrazzano sulla strada provinciale, i danni all’agricoltura cominciano a preoccupare. Una situazione che sta diventando insostenibile, per la sicurezza delle persone e dei territori che è ben nota all’amministrazione comunale: "Per tutto il 2022 ho richiesto all’ambito caccia della Provincia e agli uffici competenti della Regione, in tutte le forme possibili attraverso lettere, comando di Polizia Locale, operatori comunali e petizioni popolari, un intervento immediato, continuativo ed efficace sul problema del moltiplicarsi della presenza dei cinghiali nel nostro territorio – spiega la sindaca Monica Paganini –. Dobbiamo forse recintare le case e le strade con i pastori elettrici per salvare la cittadinanza? La situazione purtroppo non è migliorata dopo i solleciti". Centinaia di firme continuano a essere raccolte in diverse frazioni per hiedere interventi delle autorità competenti, ormai non ci sono zone del territorio dove non si registri qualche passaggio, non solo notturno ma anche di giorno. I cinghiali non hanno paura a spingersi vicino alle case. C’è stato un incontro tra i Comuni di Lerici, Arcola e Ameglia: "Il tentativo del tavolo di confronto sul tema ungulati deve contribuire a sollecitare le autorità competenti – prosegue Paganini – ma occorre agire subito! Purtroppo, e lo ripeto con grande dispiacere, occorre intensificare l’intervento di controllo numerico, anche attraverso la costituzione di più squadre operative e quant’altro per riportare la problematica, dove era fino a pochi anni fa inesistente, nei limiti della sostenibilità. E’ un appello alle autorità competenti. Scenderemo in piazza se servirà".

Cristina Guala