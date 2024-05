Emergenza parcheggi a Marinella. "Modifiche per ricavare nuovi stalli"

Sarzana, 31 maggio 2024 – È passato più di un mese da quando, lo scorso 18 aprile, la Prefettura ha presieduto un incontro con Anas e i comuni di Sarzana e Ameglia per affrontare la questione della carenza di parcheggi pubblici che si è venuta a creare a Marinella e a Fiumaretta per via del divieto di sosta e fermata imposto da Anas su ambo i lati della carreggiata della litoranea, da quest’anno è stato esteso anche al tratto amegliese dell’ex provinciale 432. La disposizione di Anas, relativamente al tratto di Marinella, era arrivata a seguito dell’incidente mortale avvenuto nel maggio dello scorso anno: in quell’occasione la Prefettura aveva invitato Anas a un rafforzamento della segnaletica già installata, per aumentare la sicurezza. Durante l’incontro del 18 aprile ad Anas è stato proposto di individuare, in base alle caratteristiche dei luoghi e al Codice della Strada, alcune zone ove consentire la sosta dei veicoli in maniera tale da non recare intralcio alla circolazione e da non mettere a rischio la sicurezza degli utenti della strada. Ma ad oggi i divieti restano.

Il problema della carenza di parcheggi a Marinella esiste da anni e, con la bella stagione, diventa sempre più evidente. Se da un lato l’amministrazione a marzo aveva iniziato a lavorare alla Zru, zona di rilevanza urbanistica, per garantire stalli ai residenti della frazione, la scorsa settimana su proposta dell’assessore alla sicurezza Stefano Torri la giunta ha deliberato una modifica alla viabilità che potrebbe consentire di c ricavare circa 50 stalli per auto e moto, indipendentemente dalle trattative in corso con Anas. "Guardando in casa e cercando di ampliare l’offerta, abbiamo pensato di istituire stalli di sosta, modificando la viabilità – ha spiegato Torri –. Abbiamo deciso di istituire una nuova area di sosta in via Giovanni XXIII nel tratto tra l’intersezione fra via Brigate partigiane e il civico 28 e nel tratto tra l’intersezione di via Parma e l’intersezione di via della Repubblica grazie alla trasformazione di questi tratti da doppio senso di circolazione a senso unico in direzione Sarzana per il tratto da via Brigate Partigiane e direzione Carrara per il secondo tratto". Con questa operazione verranno tratteggiate linee Zru e allo stesso modo previsti circa 50 parcheggi bianchi, sia a pettine che a linea, per modo e auto. "Questo è il primo passo – conclude l’assessore –. Non smetteremo di fare proposte per trovare una soluzione all’esigenza di parcheggi".

Elena Sacchelli