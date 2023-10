Elisoccorso La Regione ri-annuncia l’avvio per l’inizio del 2024

Il progetto di elisoccorso decollerà nei primi mesi del prossimo anno e troverà appoggio all’Aeroclub Lunense "Piero Lombardi" di San Lazzaro individuato da Regione Liguria come base di appoggio dell’atteso piano operativo che consentirà di avere un presidio a sostegno dell’emergenza. Nulla da fare invece con la vicina base militare, inizialmente inserita nella trattativa, per sopraggiunte difficoltà strutturali. Dovrà essere quindi formalizzato l’accordo tra l’ente ligure e i gestori dell’Aeroclub per l’acquisto dell’hangar dove verrà sistemato l’elicottero in uso per il progetto, probabilmente avvalendosi del contratto già sottoscritto con Airgreen, che opera conil mezzo Grifo a Villanova d’Albenga altra sede, insieme all’aeroporto Colombo di Genova del servizio di elisocorso. Ma oltre a strutturare la "casa" Regione Liguria ha provveduto con anticipo a rinnovare la convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria in scadenza a dicembre. Il via libera all’operazione, già annunciata mesi fa e sulla quale si erano aperte schermaglie politiche sul ritardo del percorso, è arrivato dalla giunta. "Lavorando senza sosta - hanno confermato gli assessori Giacomo Raul Giampedrone e Angelo Gratarola - per raggiungere questo traguardo. La Liguria ha una fascia costiera densamente popolata e un entroterra con montagne e valli che rendono complesse le attività di soccorso. La presenza di un elicottero anche in Provincia della Spezia permetterà di intervenire molto più rapidamente, sfruttando le piste di atterraggio già presenti sul territorio". Quella di Sarzana diventerà quindi, tra qualche mese, la terza base di intervento con elisoccorso in Regione andando a coprire in particolare il Levante attualmente, in caso di emergenza, direttamente servito da Genova.

m.m.