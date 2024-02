Elio in scena il 20 luglio a Moonland

Sabato 20 luglio in piazza Matteotti arriveranno Elio e Le Storie Tese. Questi i primi grandi artisti che entrano ufficialmente a fare parte della sesta edizione del Moonland - festival musicale organizzato da Blues in con la collaborazione del Comune di Sarzana - che dal 2019 è diventato uno degli appuntamenti più amati dell’estate sarzanese. Lo storico gruppo italiano pop-rock – irriverente, talvolta dissacrante, ma sempre intelligente – fondato da Stefano Belisari, (in arte Elio) nel 1980 ha raggiunto l’apice del successo nella seconda metà degli anni ‘90. Con la Terra dei Cachi, il gruppo si classificò secondo al Festival di Sanremo, del 1996 e quel testo fu talmente apprezzato dalla critica che Elio e le Storie Tese, quell’anno ottennero anche il Premio Mia Martini. Nel 1999 Elio e Le Storie Tese ricevono a Dublino il premio come Best italian act. Dopo alcuni anni di inattività - il loro scioglimento era stato annunciato in perfetto stile Elio durante un’intervista a Le Iene dell’ottobre 2017 - dallo scorso autunno sono tornati a riempire le piazze italiane con Mi resta solo un dente e cerco di riavviarlo. Non solo un tour, ma un vero e proprio viaggio musicale nel repertorio vecchio di Elio e le Storie Tese. Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove ironia, incursioni surreali e filosofia assurda disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo. Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e demenziali. Cosa aspettarci? Un concerto teatrale senza un attimo di tregua, dove lo sguardo dissacrante e giocoso di Elio e le Storie Tese genererà comicità e paradosso. Disponibili sulle piattaforme Vivaticket e TicketOne, a partire da questa mattina alle 11, i biglietti per assistere al concerto.

Elena Sacchelli