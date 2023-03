Elezioni, sindaci supporter "Soli abbiamo poco peso"

Da troppo tempo non si parla più. Il rapporto non certamente costruttivo che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni è stato evidenziato, anche con toni molto diretti e polemici, dai sindaci della Val di Magra che hanno risposto alla convocazione del candidato di centro sinistra alle amministrative cittadine Renzo Guccinelli. Si sono così ritrovati in piazza Luni, Paola Sisti (Santo Stefano Magra), Daniele Montebello (Castelnuovo Magra), Umberto Galazzo (Ameglia) e Massimo Bertoni (Vezzano Ligure) mentre erano assenti giustificati Monica Paganini (Arcola) e Alessandro Silvestri (Luni). Tutti hanno evidenziato la difficoltà nello stabilire un rapporto con la città di Sarzana, partendo dal distretto turistico nato il 31 dicembre 2017 ma mai decollato all’assoluta mancanza di coordinamento e condivisione prgettuale e di idee. Forse, lo hanno ricordato tutti, un tempo la città di Sarzana ricopriva un ruolo fin troppo dominante anche se imprescindibile nell’ottica della collaborazione, per favorire la richiesta di finanziamenti e sviluppare una adeguata progettazione. Una leadership forte che, per gli amministratori, è venuta meno. Per questo sostengono la corsa elettorale di Renzo Guccinelli nella speranza di riallacciare i rapporti e riprendere il cammino affrontando temi molto impegnativi, in primis la tutela della sanità pubblica e la difesa delSan Bartolomeo. La solitudine dei primi cittadini è stata accolta dal candidato Guccinelli che ha promesso, in caso di vittoria, l’apertura di un tavolo permanente con tutte i Comuni

m.m.