Elezioni, l’ultimo atto Consegnate le 16 liste In corsa Italia Viva-Azione

Il conto è chiuso. Sono 16 le liste in gioco a sostegno dei 4 candidati sindaci che si presenteranno alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Alla scadenza dei termini per la presentazione delle varie composizioni prevista per ieri a mezzogiorno hanno presentato la documentazione i rappresentanti dei gruppi politici e civici che sostengono gli aspirati sindaci Cristina Ponzanelli prima cittadina in carica, Matteo Bellegoni, Federica Giorgi e Renzo Guccinelli. La commissione elettorale e la Prefettura adesso dovranno esaminare le firme raccolte per verificare eventuali errori. La stessa firma non potrà essere ritenuta valida se presente in più liste e i firmatari dovranno essere residenti a Sarzana. Insomma la raccolta è partita da diverse settimane proprio per raggiungere le almeno 200 firme ed evitare qualsiasi intoppo.

Ieri è stata presentata al point di piazza San Giorgio l’ultima lista di centrosinistra composta da Italia Viva e Azione di Calenda. Ne fanno parte Giovanni Destri, Roberta Ambrosini, Andrea Baruzzo, Michela Baruzzo, Nicoletta Battaglia, Giulia Cattani, Giulia Cibei, Nico Dall’Oglio, Marco Mariani, Laura Pinelli, Danilo Raimondi, Samuele Spinetta, Gianfranco Taccani, Carolina Tortolero. Insieme al candidato Renzo Guccinelli erano presenti i coordinatori Laura Porcile e Gianluca Tinfena che hanno confermato l’unione di intenti a livello locale nonostante le acque agitate tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il candidato Renzo Guccinelli quindi può puntare su 6 raggruppamenti. Oltre a Italia Viva Azione infatti sostengono il rientro in scena dell’ex sindaco anche il Partito Democratico e le liste civiche "Lavoro per Sarzana"; "Lista Guccinelli Sindaco"; "Sinistra e Ambiente"; "Insieme per Guccinelli".

Sono sette invece le liste per Cristina Ponzanelli. Oltre alle due civiche infatti sostengono la sindaca uscente anche i partiti Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro e Avanti Sarzana. Il Movimento Cinque Stelle punterà su Federica Giorgi, consigliere comunale uscente, che ha trovato il supporto della lista civica "Sinistra per Sarzana" mentre dopo una lunga assenza dalla lista elettorale riappare grazie al candidato sindaco Matteo Bellegoni, segretario regionale del partito, anche il simbolo del Partito Comunista Italiano. Il Pci non avrà alleati ma correrà da solo nella competizione. Alla fine non sarà presente Emilio Iacopi con la sua annunciata lista "Movimento degli italiani", né come candidato sindaco e neppure come supporto al centro destra.

Massimo Merluzzi