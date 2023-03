Elettricista morto Ci sono due indagati

La Procura della Repubblica della Spezia ha aperto un fascicolo di inchiesta per far chiarezza sulla morte di Rafael Torcasio, l’elettricista di Massa che ha perso la vita mentre stava lavorando all’interno di una villetta in costruzione in via Braccioli nel Comune di Luni. A finire nel registro degli indagati il responsabile della sicurezza del cantiere e il titolare dell’azienda per la quale lavorava lo sfortunato sessantenne. Il procedimento di indagine è stato avviato dopo il deposito in Procura a Spezia degli atti dei carabinieri del nucleo prevenzione e sicurezza intervenuti insieme ai colleghi della stazione di Luni e della compagnia di Sarzana. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Si dovrà appurare se il lavoratore seppur esperto abbia agito nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e se in regola con i dispositivi di sicurezza e antinfortunistica e per quale ragione fosse da solo in servizio all’interno di un cantiere.

L’uomo è stato trovato dal figlio probabilmente qualche ora dopo la caduta. Intanto il pubblico ministero Elisa Loris ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nella giornata di oggi dalla dottoressa Susanna Gamba, per risalire alle cause della morte del povero lavoratore. Si ipotizza infatti che la causa della caduta dalla scala che porta al soppalco dell’abitazione possa essere collegata a un malore, forse un infarto. L’altezza dalla quale è precipitato non è elevatissima e forse l’impatto, se avvenuto con una reazione di protezione, avrebbe potuto essere molto doloroso ma non mortale.

m.m.