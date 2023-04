Edoardo in punta di piedi Ammesso al Bejart Ballet

Era una giovanissima promessa della danza poi si è allontanato dal palcoscenico per qualche anno dovendo fare i conti con un delicato infortunio che ne ha condizionato le prestazioni fino a tenerlo a riposo. Ma la passione, la maturità e la voglia di rimettersi in gioco sono stati gli ingredienti "esplosivi" che hanno portato Edoardo Boriani classe 1991 a tornare a danzare e riprendere confidenza con l’ambiente. Adesso il sarzanese cresciuto alla scuola "4 Movimento" di piazza Terzi ha ritrovato la migliore condizione e ha ricevuto il via libera all’ingresso al Béjart Ballet Lausanne una delle più importanti compagnie del Mondo.

Non è mai troppo tardi dunque per esprimersi al meglio e riallacciare quell’importante percorso che a soli 14 anni lo fece entrare alla John Cranko Schule di Stoccarda dove si diplomò e fu immediatamente ingaggiato dallo Stuttgart Ballet. Dopo quattro anni Edoardo Boriani è entrato a far parte del Les Ballet de Montecarlo ma un infortunio lo ha poi obbligato a una lunga pausa. Sembrava dunque indirizzato lontano dal palcoscenico ma la passione è rimasta forte e non appena la condizione atletica è tornata al top si è presentato a una audizione alla Compagnia di Balletto a Losanna. Una scelta più che mai indovinata grazie alla quale il danzatore sarzanese tornerà a ballare nella compagnia fondata dal grande coreografo Maurice Béjart nel 1960 a Bruxelles e poi trasferita a Losanna nel 1987. Edoardo Boriani allunga così l’elenco dei ragazzi cresciuti alla scuola di danza sarzanese nata dalla passione dell’indimenticato Beppe Gilardi e dell’insegnante Lucia Boschi.