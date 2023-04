Edifici e terreni per attuare il Pinqua Spiraglio tra Marinella spa e Comune

Mercoledì 26 aprile, palazzo Roderio, ore 12. Il Comune ha proposto una nuova data per la stipula del contratto preliminare di compravendita dei due edifici e dei terreni necessari per l’attuazione del Pinqua, il programma pubblico di urbanizzazione di Marinella con costruzione anche di nuovi alloggi, finanziato sul Pnrr con 15 milioni di euro. Si tratta degli immobili che Marinella spa dovrebbe cedere all’ente per un valore di 1,9 milioni di euro (1,7 milioni in oneri di urbanizzazione e 200 mila euro in diritti edificatori). Fonti vicine ai liquidatori della società – i commercialisti Nanni Grazzini e Giovanni Currò – fanno sapere che la convocazione da parte della dirigente dell’area Patrimonio, Valentina Chiavacci, è arrivata ieri, giovedì 20 aprile. Difficilmente la questione verrà effettivamente chiusa mercoledì ma stavolta, dopo una fitta interlocuzione tra rappresentanti della società, l’amministrazione e l’agenzia regionale Ire, sembrano esserci prospettive di accordo. In sostanza, le condizioni generali della nuova bozza di contratto proposta dal Comune sembrano incontrare il favore della società che però, prima di passare alla firma, ritiene necessario un incontro tra i liquidatori e la sindaca. In ogni caso, per pregressi impegni degli stessi liquidatori, la firma non potrà esserci mercoledì ma, forse, lunedì 24 aprile o il 4 maggio. I liquidatori di Marinella avevano disertato il precedente appuntamento per la stipula del preliminare che l’amministrazione aveva fissato al 31 marzo giudicando non soddisfacenti e non sufficientemente condivisi i contenuti della bozza di contratto trasmessa dagli uffici comunali il 25 marzo. Resta da vedere se stavolta la stipula del preliminare andrà a buon fine.

Elena Sacchelli

Anna Pucci