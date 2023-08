E’ un bilancio in ’chiaro scuro’ Estate all’insegna del tutto esaurito "Ma c’è qualcosa da sistemare"

Dopo due settimane è arrivato il tempo dei bilanci. Un risultato è andato ben oltre le aspettative, seppur ottimistiche della vigilia, e un altro invece non ha ribaltato le perplessità. Ci sarà da lavorare, dunque, per aiutare le due storiche rassegne dell’estate sarzanese a ritrovare la brillantezza del passato riaccendendo l’interesse dei turisti, visitatori e appassionati dell’antiquariato. Una mano dovrà aiutare l’altra e una volta unite sollevare anche la Calandriniana. Insomma il bilancio in chiaro-scuro delle due settimane di rassegne ha comunque evidenziato la necessità di mettersi al lavoro sulla Soffitta nella strada per ricreare quel carisma e qualità che mancano da ormai qualche anno e allo stesso tempo continuare a insistere sulla Mostra Nazionale dell’Antiquariato che ha totalizzato circa 2 mila visitatori. Allo stesso tempo allargare gli orizzonti anche del laboratorio artistico della Calandriniana. I visitatori non sono mancati, per due settimane il centro ha registrato tante presenze non soltanto per seguire le iniziative ma anche le mostre collaterali e naturalmente fare acquisti negli esercizi commerciali aperti fino a tardi e conoscere e apprezzare le specialità dei locali cittadini.

Sono tempi di rilancio e il profilo deve rimanere basso, per ragionare sui difetti e far leva sulle basi che indubbiamente ancora ci sono per riproporre una Mostra di qualità. E rafforzare la debole Soffitta e la ristretta Calandriniana. "Occorre riflettere sul futuro – ha spiegato l’assessore Luca Ponzanelli – ma in fondo sapevamo quanto la Soffitta avesse bisogno di una nuova versione e forse anche di un format differente. I numeri dei partecipanti sono questi, bisogna metterci al lavoro in fretta per trovare una formula che li riporti a quelli di un tempo. Perchè ormai sono anni che la Soffitta arranca e comunque ancora attira tanti visitatori". E’ andata meglio in Fortezza che ha accolto il ritorno della Mostra nazionale dell’Antiquariato. "C’è stata la risposta – conferma l’assessore Giorgio Borrini – del pubblico competente e del mondo dell’antiquariato con la presenza di esperti del settore e delle case d’aste. Un aspetto che ci spinge insieme all’Associazione e ai curatori ad insistere sulla rassegna affinchè possa tornare ai livelli di un tempo e sospingere così anche la crescita della Soffitta e della Calandriniana che sono simboli della città e devono essere sostenuti cercando nei prossimi mesi idee e soluzioni".

Massimo Merluzzi