E’ morta l’ottantenne avvolta dalle fiamme nella sua abitazione

Le ustioni e il fumo sono state letali per Maria Claudia Franconi, l’anziana di Santo Stefano Magra che l’altra sera era stata soccorsa in condizioni critiche nella sua abitazione grazie all’allarme lanciato dal figlio che l’aveva vista avvolta dal fuoco grazie alle telecamere. La donna di 87 anni non si è ripresa ed è deceduta all’ospedale Cisanello di Pisa dove era stata ricoverata d’urgenza. I funerali si svolgeranno martedì alle 14.30 nella chiesa di Santo Stefano Protomartire nel centro storico dove era molto conosciuta. Purtroppo nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori la signora non si ripresa dalle ustioni provocate dal fuoco che l’ha avvolta mentre stava preparando la cena. La signora Franconi si trovava nella sua abitazione di via Tavilla, a poca distanza dal municipio di Santo Stefano Magra, dove risiede da sola e proprio per questo il figlio Alberto aveva installato all’interno dell’abitazione un sistema di videosorveglianza per monitorare i movimenti dell’anziana mamma per scongiurare eventuali situazioni di pericolo. E proprio attraverso le immagini aveva visto, in una drammatica diretta, la madre avvolta dalle fiamme. Probabilmente la vestaglia in materiale sintetico avvicinata alla fiamma del fornello si era incendiata e la donna non ha avuto la prontezza di reagire. Il figlio ha avuto la prontezza di avvertire immeditamente i vicini di casa della madre e successivamente sono arrivati i vigili del fuoco insieme al personale sanitario del 118 e la Croce Bianca. Le condizioni di Maria Claudia Franconi erano apparse immediatamente serie e infatti dopo il trasporto all’ospedale Sant’Andrea di Spezia era stato disposto l’immediato trasferimento al centro grandi ustionati di Cisanello. Una morte davvero drammatica per la donna molto conosciuta in paese che lascia i figli Alberto e Tiziana.

m.m.