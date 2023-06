E-Distribuzione investe 200 mila euro per rinnovare la cabina elettrica di Sarzana

Al via i lavori di rifacimento della cabina elettrica di Sarzana di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione. L’azienda ha in previsione il restyling completo dell’infrastruttura, sostituendo i componenti con le ultime innovazioni tecnologiche, per un investimento complessivo di 200 mila euro. Verranno inseriti sistemi di telecontrollo e automazione che permetteranno la ricerca automatica di eventuali guasti e tempi d’intervento più rapidi per il ripristino. I lavori prevedono due interruzioni del servizio programmate, dalle 8.30 alle 15.30: la prima il 3 luglio per l’esclusione della cabina e l’inserimento di due gruppi elettrogeni che alimenteranno le utenze durante le operazioni, la seconda il 10 luglio per la rimozione dei gruppi e l’inserimento in rete della cabina rinnovata. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata: gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori o sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod (IT001E...) presente in bolletta o scaricare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il numero verde 803.500. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.