E’ battaglia sulla spiaggia libera "Deserto anche il secondo bando Il Comune dica cosa vuole fare"

di Elena Saccheli

Come anticipato da La Nazione pochi giorni fa, è andato deserto anche l’ultimo bando (il secondo nel giro di 2 mesi) emanato dal Comune di Sarzana e volto ad individuatore il gestore che, per la stagione balneare ormai già iniziata, si occupi dei 270 metri di spiaggia libera. E, a entrare a gamba tesa, commentando e ripercorrendo quella che è stata la gestione dell’arenile di Marinella messa in atto dall’amministrazione Ponzanelli durante gli ultimi anni, è stato il Partito democratico sarzanese. "Anche quest’anno l’amministrazione comunale – spiega la nota dei dem – non è ancora riuscita ad individuare una formula per garantire ai cittadini, specie ai meno facoltosi, di andare al mare sulla più ampia spiaggia libera della Liguria, di cui il Comune è responsabile". Una gestione, o meglio una "mala gestione" che stando all’analisi ricostruita dal Pd ha inizio a partire dal 2018, anno di insediamento della giunta Ponzanelli, che allora respinse "le richieste di utilizzare l’area del retrospiaggia a parcheggio formulate da una Cooperativa di balneatori e dalla P.A di Sarzana".

Si arriva poi al 2019 quando l’allora capogruppo della Lega si era impegnato per fare in modo che gli ultimi preesistenti chioschi sulla spiaggia libera - dichiarati poi abusivi dal Tar - fossero rimossi. "La battaglia che il capogruppo della Lega condusse contro i chioschi abusivi – si legge nell’intervento sottoscritto dal Pd – era dovuta al fatto che l’anno successivo, il 2020, la gestione proprio di quella spiaggia libera fu affidato alla Marinella Beach, l’unica società ad aver partecipato all’avviso emanato dall’ente comunale, in cui figurava, tra i soci, anche la moglie dell’ex capogruppo della Lega". Fatto questo che scatenò una lunga polemica politica – anche per la mancanza della proprietà del retrospiaggia (requisito necessario all’aggiudicazione) e per l’uso dell’area a uso agricolo adibita a parcheggi – che certamente non invogliò la stessa Marinella Beach a partecipare al bando dell’anno successivo per accaparrarsi la solita porzione di litorale. La gestione della spiaggia libera per vari motivi, tra cui incertezza normativa e ritardi nell’emanazione dei bandi, non ha brillato neppure negli ultimi anni e, per la stagione già iniziata, c’è adesso la necessità di muoversi al più presto.

"La volontà dell’amministrazione è quella di garantire la fruibilità dell’arenile a cittadini e turisti – ha assicurato in tal senso l’assessore al demanio Luca Ponzanelli – per questo nei prossimi giorni procederemo all’individuazione di un gestore a cui affideremo i servizi di salvataggio e di pulizia del nostro arenile. Il tutto in attesa di attuare il Piano spiagge come deliberato dal consiglio comunale, nel pieno rispetto della normativa urbanistica di riferimento".