E’ arrivata l’antenna della discordia. Sarzanello, brutta sorpresa natalizia

E’ arrivata l’antenna della discordia. Il quartiere di Sarzanello si è svegliato con una sorpresa natalizia non certamente gradita, anche se attesa, che il neo costituito comitato stava cercando di impedire minacciando anche il ricorso al Tar. Invece l’antenna di telefonia mobile dell’altezza di oltre 20 metri è stata posizionata al bordo del campetto da calcio all’interno dell’area verde Esperio Baruzzo della frazione cittadina. Il progetto presentato da Cellnex è dunque arrivato a compimento e adesso sarà soltanto una questione di tempo per "accenderla" e dare il via al segnale di Wind 3. Il ripetitore rientra nello scambio che il Comune di Sarzana ha concesso al gestore dopo il no pronunciato alle intenzioni di sistemarlo in via del Fortino, sulla collina della Fortezza Castruccio Castracani. L’altro impianto inserito nella trattativa invece verrà posizionato all’interno dell’ex scuola XXI Luglio anche se le dimensioni, annunciate, sarebbero ben inferiori a quella di Sarzanello.

Una retromarcia in extremis che l’amministrazione comunale ha deciso dopo la sollevazione popolare da parte dei residenti e del comitato al tempo sostenuto da Matteo Tiberi e Stefano Cecati, adesso eletti consiglieri comunali rispettivamente di opposizione e maggioranza oltre che per evitare un contenzioso in tribunale. Proprio Matteo Tiberi nelle scorse settimane è riuscito, grazie all’accesso agli atti, a risalire alla cronologia del progetto tirando fuori dai cassetti dell’ufficio tecnico comunale il piano presnetato da Cellnex riportante le misure esatte dell’antenna, ben differenti da quelle ridimensionte che sono state presentate dalla Consulta territoriale ai residenti. Oltre a garantire il segnale telefonico l’antenna servirà per illuminare il piccolo campo da calcio Luciano Conti inserendo a metà del palo i faretti. I residenti del quartiere si sono mobilitati rimarcando la presenza, a poche decine di metri, oltre che dell’area verde pubblica anche di due scuole dell’infanzia, il cimitero e la chiesa.

Il comitato ’No Antenna’ di Sarzanello oltre a chiedere lo stop delle operazioni di installazione aveva proposto soluzioni alternative indicando altre località sempre nel quartiere ma ben lontane dalle abitazioni e dai luoghi sensibili.

m.m.